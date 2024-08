El equipo de Javier Mascherano no pudo ante el local y cayó 1 a 0 en cuartos de final. En las redes hubo bromas y comentarios ácidos

La Selección Argentina perdió ante Francia en cuartos de final y se despidió de los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo de Javier Mascherano no pudo revertir el golpe en el primer tiempo tras el gol de Mateta y en X (ex Twitter) no lo perdonaron con los memes.

Desde el comienzo del partido que cientos de usuarios en redes sociales usaron su ingenio con bromas e imágenes para reaccionar ante cada situación de juego.

Los mejores memes