Se terminó el ciclo de Equi Fernández en Boca Juniors. El mediocampista de 22 años que se encuentra en París por los Juegos Olímpicos hará uso de la opción este viernes y pagará la cláusula de ¿15 millones de dólares?.

El club Al-Qadisiya le comunicó al Xeneize que ejecuta la cláusula en nombre del futbolista ahora tiene 72 horas para realizar el pago. El mediocampista que tenía contrato hasta 2028 se marchará de esta manera como agente libre para unirse al conjunto que recién ascendió a la máxima división de Arabia Saudita.

Pero la novela no termina acá. Según Boca Juniors, la cláusula es de 20 millones de dólares y no de 15. Es que cuando el futbolista renovó por última vez su contrato, se fijó un aumento de 5 millones justamente a partir del 2 de agosto. La postura de Boca es que este 2 de agosto ya corre para ese monto y la de los árabes es que corre a partir del 3 (es decir, mañana).

A su vez, el Al-Qadisiya argumenta que como la competición arrancó en junio y en este tiempo el jugador no reinició la actividad con su club, por estar en la Selección sub 23, no puede considerarse este aumento en la cifra.

Esta puja por los 5 millones de dólares será un tira y afloje que seguramente tenga como destino final los tribunales de FIFA. Mientras tanto, Equi se marchará.

La buena noticia para Boca es que al tratarse del pago de una cláusula de recisión, los 15 millones de dólares, convertidos al valor oficial (950 pesos), quedan íntegramente en las arcas del Xeneize.

De esta manera, Equi Fernández se unirá a un club que recientemente ha fichado a Nacho Fernández tras quedar libre del Real Madrid, a Pierre Emerick Aubameyang, al mexicano Julián Quiñones y al arquero belga Koen Casteels.

Los números de Equi Fernández en Boca Juniors

El mediocampista, que cumple este jueves 22 años, disputó hasta el momento 67 encuentros con la camiseta de Boca, entre todas las competencias. En total, aportó 2 goles y repartió 3 asistencias. En cuanto a títulos, levantó una Copa Argentina y una Supercopa Argentina.