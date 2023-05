Así como en la actualidad mucho se habla de Claudio Echeverri como la gran promesa de River, en el pasado del Millonario hubo muchos pibes que llegaban como grandes promesas y que intentaron dejar su huella en el club. Un lugar que, a comienzos de siglo, supo ocupar René Martín Lima.

Un talentoso volante central que llegó desde las juveniles de Platense siendo enganche y que se desarrolló en el Millonario como un volante central creativo que además tenía marca. Un jugador muy recordado por los hinchas de River que, tras muchos años, recuerda lo vivido en el club para Bolavip Argentina.

En el limbo de comenzar una nueva vida como director técnico o seguir jugando en el ascenso argentino, como lo ha hecho durante 2022 en Comunicaciones, Lima disfruta a sus 38 años del presente que vive River tras la era Gallardo y el comienzo de Martín Demichelis. Una era de éxitos que inevitablemente lo lleva a recordar sus años en el club.

Considerando que el Millonario tenía un gran equipo cuando debutó, el mediocampista repasó para Bolavip Argentina el porqué ese plantel no logró un éxito rotundo: "El tema de cómo estaba el club en mi época siempre lo hablamos con amigos que son hinchas. Fue una época en la que Boca tenía un mejor equipo. Ganaban seguido y capaz a nosotros nos costaba acomodarnos y competir".

Un pensamiento del volante que se amolda totalmente a lo ocurrido, ya que, según recuerda, "fuimos campeones pero no logramos sostener eso". Vale destacar que, durante sus comienzos en el club, Lima surgió del club junto a Dario Conca, Fede Higuaín, Frontini, Patricio Toranzo o Jesús Mendez; "todos jugadores que tuvieron excelentes carreras post River".

Por este motivo, por no lograr lo que realmente merecían, Lima aseguró haber disfrutado lo que fueron los últimos años de River, una especie de revancha: "Te llena de satisfacción, ver un equipo que juega tan bien. Más los chicos que volvieron y fueron cumpliendo lo que uno siempre quiso".

Sin embargo, más allá de que sus ex compañeros como Cavenaghi, Lucho González o Lux fueron los que lograron el éxito rotundo, René no se olvidó de quienes sembraron esto: "Si bien no me tocó enfrentarlo en la B (él jugaba en Independiente Rivadavia) sí pude ver lo que los jugadores hacían para salir adelante y eso es poco reconocido. Ese equipo y cuerpo técnico fueron los primeros en llevar la bandera de River a lo mas alto", sostuvo.

Siendo capitán de Independiente de Mendoza, Lima confió que mantenía diálogo frecuente con Chori Domínguez (capitán de River) y podía observar a lo lejos "el amor que le pusieron los jugadores" a una situación que él no esperaba ya que "cuándo me fui estábamos todo al día. Recién al tiempo me empecé a enterar de cosas que no habían pasado nunca".

LA FIGURA DE GALLARDO Y UNA ANÉCDOTA INCREÍBLE

Igualmente, destacando que "estuvo bueno que se haya vuelto a la filosofía River", Lima hizo principal hincapié en la figura de Marcelo Gallardo para destacar los logros: "Tuve la suerte de tenerlo como compañero y se lo que él siente por el club. Una cosa es sentirlo y otra demostrarlo. El amor que tiene por River".

Sobre este último, Rene destacó que "es una persona que te potencia" y para ejemplificar decidió revelar una anécdota con él: "En la previa a un clásico con Boca teníamos práctica de fútbol y yo estaba para los suplentes y Gallardo. Yo me tenía que ganar el lugar y Gallardo estaba entre algodones. En una jugada me tiró a barrer con todo, le pegué y se puso a gritar", comenzó recordando con una sonrisa.

Relatando lo asustado que estaba por volver al vestuario post entrenamiento, con todos mirándolo, en el ojo de la tormenta, Rene contó algo que nunca esperó: "Cuando entré al vestuario, él me llamó... Y me felicitó por mi cruce". - soltó aliviado - "Ahí veías como lo vivía Gallardo. Te ayudaban a que mejores. Sinceramente lo hacían, él y Ortega entre otros".

Por otro lado, siguiendo con River, Lima confesó ante Bolavip cómo se siente haber sido jugador de River y que la gente lo reconozca: "Me llena de orgullo. Cuando voy a la cancha y me reconocen me pongo muy contento porque es el club que me vio nacer, que uno quiere tanto. Saber que vestí la camiseta de los clubes más importantes del mundo".

Una pasado que sufre (o sufría) en el ascenso argentino "se pega bastante" y además "los hinchas te toman de punto. Conocen a pocos jugadores del rival y por eso se la agarran con los que jugaron en River o Boca, que son más conocidos". Sin embargo, pese a que lo han insultado mucho, se lo toma con gracia.

JUGAR EN EL EXTERIOR Y SU LUCHA CONTRA UN CÁNCER

Saliendo de su paso por River, el nacido en Vicente López también repasó sus etapas en Israel, Chile y México, donde ha vivido distintos momentos que le dejaron varias enseñanzas. Por ejemplo, cuando debió pegar la vuelta de Europa tras conocer que sufría un cáncer testicular apenas llegó al Maccabi Haifa.

Sobre este momento, René supo valorar el apoyo que tenía no solo de su familia, sino de varios amigos que le fue dejando el fútbol. Por ejemplo, Luis Seveso, quien era el médico de River y lo operó tras volverse de Israel o mismo cuando dejó el país europeo rodeado de gente en el aeropuerto a los pocos meses de haber llegado a la institución.

Un mal momento que, por suerte, finalizó rápido para pasar a Gimnasia y luego a Argentinos Juniors, donde fue campeón: "En el Bicho era imposible jugar porque estaban Mercier y Ortigoza. Pero realmente aprendí mucho de ellos, de como jugar en este puesto".

Tras esto, Lima pasó por el fútbol chileno para luego saltar al sorpresivo Murciélagos FC de México: "Me llama el dueño, un pibe de casi mi edad, y me comentó que tenían la idea de llegar a primera. En Sinaloa pensé que iba a ser difícil justo habían arrestado a Chapo Guzman. Pero todos me decían que no pasaba nada, que la liga de ascenso era buena así que fuí".

Un equipo muy curioso en donde vivió momentos un tanto exóticos como jugar con el hijo del dueño, quién "jugaba siempre aunque a veces no entrenaba para ir a jugar al golf", hasta que un compañero desaparezca totalmente del mapa por meterse con una persona relacionada al narcotráfico para luego aparecer al año en el Puebla FC de primera.

Igualmente, pese a todo esto, Rene Lima recuerda de gran manera su paso por Murciélagos: "La ciudad era muy linda y el torneo también. Se trata de jugar, nadie mezquina nada. Fue muy lindo. Venía mucha gente a los partidos, pero iban a relajarse. Tomar una cerveza y disfrutar".

EL REGRESO AL PAÍS

Luego de todo esto, René volvió al fútbol argentino para jugar en Sportivo Rivadavia, San Telmo y Comunicaciones. Este último, el equipo donde podría haber gastado sus últimos cartuchos: "Al perder el ascenso en lo último con Comunicaciones opte por no seguir. Empezaron las vacaciones, empecé el curso de técnico y esos proyectos te llevan a no haber dado la importancia que requiere un jugador profesional", soltó.

Aclarando que necesitaría cuatro meses aproximadamente para volver a estar a tono, René Lima confesó que tiene ofertas para jugar, pero que por el momento le tira más ser entrenador: "Me tocó retirarme recién y se lo que necesita el jugador. Me gustaría dirigir un equipo de Primera o Primera Nacional".

EL SUEÑO DE VOLVER A RIVER

Sobre esto, Rene Lima contó en Bolavip que mantiene diálogo con algunas personas en River y reveló que le gustaría visitar el entrenamiento del Millonario para charlar con Demichelis, Lux y Pinola para seguir perfeccionándose en su nuevo rol como director técnico.

Finalmente, conociendo lo que significa ser la gran promesa de River y ya formado como DT, René Lima se tomó un minuto para hablar de Claudio Echeverri: "Le diría que disfrute el momento porque todos los chicos quieren ser él. Qué más lindo que estar en la Selección y River. Que lo disfrute con responsabilidad. Me pone muy contento y me da gusto verlo jugar", sentenció.

