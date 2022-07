Los hinchas de River se estaban preocupando muchísimo por la ausencia de Marcelo Gallardo en las conferencias de prensa al finalizar los partidos. Sobre todo porque tomó la misma decisión ante Huracán, Godoy Cruz y Vélez.

Si bien en los partidos frente al Fortín por la CONMEBOL Libertadores debió manifestarse por una obligación de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la Liga Profesional no tiene una multa de por medio.

Después de que se especulara el motivo por el que no tomaba contacto con la prensa, el entrenador decidió convocar a una conferencia de prensa a desarrollarse este martes 19 de julio, en las inmediaciones del River Camp, y una vez más generó muchísima incertidumbre. Y no era para menos, ya que pasó de no hablar durante tres encuentros consecutivos a dar una sorpresa.

En horas de la noche se pudo develar el misterio. Finalizado el entrenamiento matutino pensando en Gimnasia y Esgrima de La Plata, Gallardo se sentará en la sala de prensa que tiene el predio donde se llevan a cabo los ensayos junto a Rodrigo Aliendro, Miguel Borja y Pablo Solari, a quienes presentará en sociedad. Sí, después de todos los fanáticos de River encendieran las alarmas, llegó la serenidad.

Si bien el horario inicial para escuchar al entrenador del Millonario estaba pautado para las 12:30 del mediodía, todo hace creer que no hablará antes de las 13 horas, por lo que los hinchas deberán aguardar algunos minutos extra.