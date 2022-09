Un ex River que fue campeón de América asegura que sólo hay un título en su carrera que superaría el de aquella Libertadores ante Boca.

Ganar la final de la Copa Libertadores 2018 fue tocar el cielo con las manos para los hinchas de River. Sumar una estrella internacional y encima ganándole a su eterno rival convirtió a Marcelo Gallardo en ídolo absoluto y a varios futbolistas en ídolos. Aunque claro, algunos actores principales de aquella final aún tienen grandes objetivos y para Lucas Martínez Quarta hay un escalón más por subir.

En un mano a mano con Bolavip en el que el central de la Fiorentina habló de la Selección, su presente en Europa y varios aspectos técnicos, Germán Carrara no dudó en consultarle sobre Madrid. "¿Hay algo que lo superaría?", le consultó y el ex defensor del Millonario no lo dudó un segundo.

El ex River que fue campeón en Madrid, pero sigue soñando: "Lo único que lo superaría es..."

Sin pelos en la lengua, Martínez Quarta aseguró: "El Mundial". Luego, se explicó: "Obviamente sería lo único, porque lo que vivimos en Madrid fue algo increíble. Formamos un grupo tremendo y el Mundial sería lo único que lo superaría".

Por otra parte, y a la hora de hablar de la Selección tras no aparecer en la última nómina, MQ se mostró dolido: "Obviamente es una lastima. Siento dolor y un poco de bronca porque estuve en la prelista y hoy me toca estar afuera. El técnico decidió que hoy estaban mejor otros compañeros y bueno... Es la decisión del cuerpo técnico y a mi me queda solamente seguir peleándola".