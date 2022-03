La final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca estuvo cargada de cientos de condimentos que pusieron al Superclásico como uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol sudamericano. Detalles conocidos por todos, como la suspensión y otros, no tanto, que comienzan a saberse.

Lucas Pratto, una de las grandes figuras que tuvo la final ya que convirtió dos goles y participó directamente en otro, habló para el podcast oficial de la CONMEBOL Libertadores y realizó un particular comentario sobre el primero de los partidos en el cual River se llevó un valioso empate 2-2 de la Bombonera.

Luego del gol de Wanchope Ábila que ponía al Xeneize por 1-0 arriba y con un estadio totalmente exaltado, River jugó la pelota, se movió rápido y empató el partido. Una situación que impactó a todos, menos al Oso: “Fui consciente del gol sacando del medio un mes y medio después”, comentó demostrando la locura de ese momento.

Esta situación de perderse en el tiempo de lo que estaba sucediendo, según explicó Lucas Pratto, se debe a que “Marcelo hacía hincapié en el post gol nuestro. Nos pedía ir a presionar rápido porque por la euforia de hacer un gol te relajas un poco y te metés contra tu arco". Un relato que remarca la presión que pretende el DT y detalla lo que sucedió con Boca.

A su vez, Pratto comentó que en River no tenían tiempo para pensar en lo que fue la ida ya que Gallardo ya planeaba la vuelta: "Nunca le presté atención. Nosotros estábamos mentalizados en esas dos o tres semanas que teníamos que jugar otra final", comentó.

Finalmente, el Oso habló sobre lo que este gol generó en el público del Millonario y comentó como "los más jóvenes me dicen que estoy loco porque hice un gol sacando del medio". Una secuencia reiterada que no distrae a Pratto: "La carrera es corta, tengo que intentar vivir el momento, estar bien y no pesar lo que logré en el pasado"., finalizó.