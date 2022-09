El grito de Gallardo tras la derrota de River: "Dejen de tener esa cara de c..."

River volvió a mostrar ese hambre por el arco de enfrente, con varias llegadas en el segundo tiempo, pero las desatenciones en defensa y la falta de creatividad terminaron con un sólido 2-1 de Banfield que rescató tres puntos clave en el Monumental antes de jugar el clásico con Lanús.

Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa, volvió a mostrar la misma serenidad que manifestó luego de caer en el Superclásico del último domingo y defendió a sus jugadores más que nunca. "Yo vengo acá a proteger, a respaldar y a darle confianza a los jugadores. Trataré de que esos futbolistas que no están en buen nivel puedan seguir trabajando para encontrarlo. No me voy a sentar acá a criticar a mis jugadores", expresó como líder de grupo.

Al finalizar el contacto con los medios, el periodista de TyC Sports, Juan Cortese, reveló un grito inédito del Muñeco que no fue captado por las cámaras presentes en el auditorio. "Muchas caras largas veo por acá. Sonrían, ¡vamos hey! Dejen de tener esa cara de culo, vamos eh", arengó el DT de La Banda debido al mal clima que había post-conferencia.

Cortese, asombrado por lo sucedido, relató el momento en su cuenta de Twitter y confesó: "Se fue sacando pecho como pocas veces lo vi". Gallardo se hace cargo del mal momento y es él quien intenta contagiar a los demás para mejorar la situación negativa que se vive en River en cuanto a resultado y rendimientos individuales.