El histórico goleador no dudó acerca del próximo destino del chileno: "Sería maravilloso".

La temporada está atravesando su etapa más decisiva y, además de definirse las principales competencias, los dirigentes en Europa ya están moviéndose de cara al próximo mercado de pases. La negativa de Paulo Dybala para firmar su renovación en la Juventus ligó al cordobés con un posible arribo al Inter de Milán, por lo que un potencial traspaso tendría como gran perdedor a Alexis Sánchez.

Con Lautaro Martínez como bandera en ataque, el nerazzurro iría en busca de la "Joya" sin pagar un solo euro por la operación y los rumores de la salida del delantero chileno son cada vez más reales. Su contrato vence en junio de 2023 y hay varios interesados en poder llevarse al Niño Maravilla a un bajo precio.

En diálogo con Christian Vieri, en su canal de Twitch, Antonio Cassano levantó la voz una vez más para defender al chileno de las críticas. El delantero con pasado en Real Madrid, Inter, Roma, entre otros, se refirió al posible "cambio" que haría el nerazzurro y fue contundente: "Me quedo toda la vida con Sánchez antes de Dybala".

No obstante, la salida de la estrella de La Roja parece inminente y Cassano reveló que está deseando su vuelta al fútbol argentino. "He leído que podría volver a River Plate y sería maravilloso", sentenció el goleador italiano. Los rumores que vinculan a Alexis con el Millonario comenzaron desde que aparecieron los primeros fantasmas de su salida del Inter y el ex Real Madrid le recomendó que concrete su regreso. ¿Se dará?