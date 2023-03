Hace aproximadamente un año, tras un cierre del 2021 fantástico, Manchester City desembarcó en el fútbol argentino con una impresionante oferta de casi 23 millones de euros para quedarse con Julián Álvarez, la gran figura del momento. Una compra que se hizo efectiva pese a que el jugador siguió en el Millonario.

Con la camiseta de River en el pecho pero con la mente puesta en impresionar a su nuevo entrenador, Julián Álvarez no solo mantuvo su gran nivel sino que también lo mejoró siendo el gran responsable de los pocos éxitos que tuvo Gallardo durante su último año en el club. Números que ahora reciben su merecido premio.

Así como el diario uruguayo El País anunció que Lionel Scaloni fue elegido como el mejor DT del continente, ahora también se conocieron los mejores jugadores y, si bien no se quedó con el primer lugar, sorprende la posición de Julián Álvarez ya que la Araña solamente disputó seis meses de competencia.

Con un nivel preponderante y 18 goles en 26 partidos (le metió seis a Alianza Lima en Copa Libertadores), Álvarez quedó como el tercer mejor jugador del continente según El País solamente por detrás de Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) en el segundo lugar y Pedro (Flamengo) en el primero.

Sumado a esto, vale destacar que Álvarez integra el once ideal del año 2022 junto a otro argentino; Lorenzo Faravelli (Independiente del Valle). Además, es importante resaltar que este primer semestre, junto a sus primeros pasos en Manchester y su gran Copa del Mundo lo llevaron a ser el séptimo mejor del mundo según los premios The Best.