La figura que confirmó el llamado de River: "No le puedo decir que no"

A esta altura del mercado de pases, se puede decir que River está entre los equipos que mejor se está reforzando de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional. En Núñez se movieron con rapidez antes de que acabara el 2021 y abrocharon de palabra varias incorporaciones para el elenco de Marcelo Gallardo. Días más tarde, precisamente este lunes, el Millonario anunció las contrataciones de Emanuel Mammana, Tomás Pochettino y Leandro González Pirez, para que luego se sumen a la pretemporada que hoy se está realizando en San Martín de los Andes.

Todo indica que el siguiente jugador en firmar será Juan Fernando Quintero, quien logró desvincularse del Shenzhen y ya está en Sudamérica para jugar con la Selección de Colombia. El plantel de La Banda ya inició con los trabajos y este martes se viralizó una imagen que prácticamente confirma la llegada del volante cafetero a River: Jorge Carrascal cambió su dorsal y el "10" habría sido guardado para Juanfer.

El libro de pases no cierra ahí para el Millonario. La Secretaría Técnica que encabeza Enzo Francescoli está en busca de un delantero para el equipo de Gallardo y, caído lo de Nahuel Bustos por el pedido expreso del City Group, los cañones apuntan a la última gran figura de la MLS de Estados Unidos. Valentín Castellanos, atacante del New York City, está en carpeta para reforzar al club de Núñez y el propio jugador reveló detalles inéditos acerca del interés del campeón de la Liga Profesional.

En diálogo con TyC Sports, "Taty" confirmó al aire que fue llamado por un asistente del Muñeco para sumarse al equipo en las próximas semanas. “Un colaborador de Gallardo se comunicó conmigo. Jugar en River y tener a Gallardo de DT no se puede descartar. Obviamente le dije que sí", expresó el delantero argentino con claridad. El jugador quiere mudarse a Núñez y volvió a ser contundente al respecto. "A este River no se le puede decir que no, pero no depende de mí", señaló.

El City Group lleva las riendas de varios equipos a lo largo y ancho del globo, contando con el Manchester City, Girona, New York City, Montevideo Torque, entre otros. El Millonario deberá negociar con la empresa para poder contratarlo y todo dependerá de la decisión que tomen los ejecutivos del conjunto estadounidense en cuanto al futuro del jugador, ya que pueden trasladarlo fácilmente entre los clubes que integran al sociedad. A priori, River debería hacer un esfuerzo económico muy grande para llevárselo y se esperan novedades en los próximos días.

Castellanos se llevó el Botín de Oro en la MLS