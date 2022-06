El fútbol argentino, de a poco, se revoluciona. A pesar de que algunos equipos no contratan refuerzos rutilantes, Vélez sumó a Diego Godín para la CONMEBOL Libertadores, donde se medirá ante River en los octavos de final. Y justamente su rival está aguardando una respuesta definitiva por parte de Luis Suárez.

Tras quedar en libertad de acción en Atlético de Madrid, el Pistolero recibió diferentes propuestas, pero la del Millonario algo le gustó. Y con vistas al Mundial de Qatar, donde buscará continuidad para llegar de la mejor forma con la Selección de Uruguay, la posibilidad de jugar en el equipo de Marcelo Gallardo es una gran posibilidad.

El flamante refuerzo del Fortín, al arribar al país, se refirió a la chance de su compatriota y no le dio un buen augurio a todos los fanáticos de River: "Le mandé mensajes a Luis Suárez, pero no me respondió", afirmó en rueda de prensa. Y luego amplió: "Es difícil convencerlo de que venga al fútbol argentino". Claramente, un puñal en medio del corazón riverplatense.

La respuesta del ex Liverpool y Barcelona todavía no llegó a las oficinas del Monumental, por lo que aún mantienen la esperanza de que se ponga la camiseta del Millonario. Eso sí, el poder de convencimiento por parte de Gallardo deberá ser multiplicado para lograr el gran fichaje del año.