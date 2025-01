Fue compañero de Luis Suárez en Liverpool y lo ignoró al mencionar al mejor delantero con el que jugó: "Era increíble"

Antes de llegar al Barcelona y conformar uno de los tridentes más letales de la historia con Messi y Neymar, Luis Suárez completó un par de temporadas fantásticas en la Premier League con el Liverpool. De hecho, un caso se podría hacer sobre cómo el uruguayo fue el encargado de liderar a los Reds por aquellos años.

Los 31 goles del Pistolero en la Premier League 2013/14 lo hicieron el máximo goleador de toda Europa y ganador de la Bota de Oro en aquella temporada. Pero para su ex compañero, el arquero belga Simon Mignolet, Suárez no era el mejor delantero de aquel Liverpool.

Mignolet recordó los entrenamientos durante su etapa en el club inglés, y aseguró que Daniel Sturridge era un goleador implacable, capaz de definir donde él quisiera y convertir desde todas las posiciones. “Era un definidor notable. No era suerte, en los entrenamientos lo podías ver todo el tiempo. Si estaba en forma y la pelota le quedaba, convertía”, recordó el belga.

Suárez y Sturridge compartieron delantera en aquel Liverpool en el que atajaba Mignolet.

“De hecho, [Sturridge] es el mejor goleador/definidor con el que he jugado. Es increíble lo fácil que encontraba la red“, completó al respecto del tema, en diálogo con el podcast del ex arquero Ben Foster. Mignolet en ningún momento mencionó a Luis Suárez, a pesar de todo lo demostrado en el campo por el uruguayo.

Luis Suárez dejó Liverpool en 2014 por más de 80 millones de euros, tras 3 años y medio en el club en los que disputó 133 partidos, convirtiendo 82 goles y repartiendo 31 asistencias. En ese tiempo, conquistó una Carabao Cup con los Reds.

Steven Gerrard, el mejor jugador con el que le tocó compartir equipo

Simon Mignolet continuó hablando sobre aquel Liverpool que estuvo a punto de ganar la Premier League, en lo que hubiera sido la primera en la historia de los Reds por aquel entonces. Y ponderó a Steven Gerrard, el histórico capitán del club, más allá de haber compartido equipo con el inglés en la etapa final de su carrera.

Mignolet elogió a Steven Gerrard.

“Siendo justos, hay que decir que en aquel momento ya no estaba en su mejor nivel pero si tenemos en cuenta lo que consiguió en toda su vida, sí, definitivamente es el mejor con el que he jugado“, aseguró Mignolet. “No sólo como jugador, sino fuera del campo era un modelo a seguir para el club y para todos los que estábamos allí. Es difícil tener a alguien en semejante estima. Haber compartido vestuario con él me hizo aprender mucho”, completó.

