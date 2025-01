¿Espera el llamado de Messi? Neymar negocia millonario contrato para llegar a la MLS, pero no a Inter Miami

La MLS quiere una nueva estrella y va por Neymar para que sea el gran bombazo de este mercado. Diferentes reportes aseguran que el brasileño, actual jugador del Al Hilal de Arabia Saudita, está en negociaciones con Chicago Fire y otros dos clubes de la liga estadounidense. El club saudí estaría dispuesto a dejarlo ir.

Neymar no vive un buen presente en Arabia Saudita. Prácticamente, no juega, pese a haberse recuperado de una lesión de ligamentos cruzados y una molestia muscular en los isquiotibiales. Al Hilal no lo tiene inscrito en su lista de buena fe en la Liga Profesional Saudí, por lo que sólo podría jugar en la Liga de Campeones Élite de la AFC 2024-25.

Desde hace varias semanas, el brasileño ha sido vinculado con una posible llegada al Inter Miami para reunirse nuevamente con sus ex compañeros de Barcelona, Lionel Messi y Luis Suárez, y formar nuevamente la reconocida ‘MSN’. Sin embargo, entre los clubes que estarían negociando con ‘Ney’ no se encuentra Inter Miami.

Chicago Fire, dentro de los tres clubes que negocia para que Neymar llegue a la MLS

Según informó ESPN, Chicago Fire es uno de los tres clubes de la MLS que está negociando por Neymar. Las negociaciones están en fase inicial recién, pero se trabaja en una posible transferencia. En este sentido, se esperan charlas con dirigentes de Al Hilal para llegar a un acuerdo.

Las lesiones no han ayudado a Neymar en Al Hilal (Getty Images).

Los otros dos clubes de la MLS que negociarían por ‘Ney’ no han sido revelados, aunque la única certeza es que ninguno de esos sería Inter Miami. Según la mencionada fuente, el brasileño espera el llamado de David Beckham y Jorge Más para jugar en dicho equipo y juntarse con Messi y Suárez, además de Sergio Busquets y Jordi Alba.

En tanto, desde Francia también se conocieron algunos detalles de las negociaciones entre Chicago Fire y Neymar. Según L’Equipe, hubo una reunión entre dirigentes de este equipo, de la MLS, el padre del jugador, Neymar Pai, y el agente Pini Zahavi en Europa.

Neymar Pai habría pedido a los dirigentes estadounidenses un contrato millonario para su hijo. Chicago Fire estaría dispuesto a ofrecerle un vínculo igual al que posee Messi con Inter Miami, pero el padre del jugador pide más.

La franquicia de Chicago Fire es una de las más reconocidas en la MLS. Ganó un título en 1998, mientras que fue subcampeón en el 2000 y en el 2003. En la historia de este equipo han pasado algunos jugadores importantes como Bastian Schweinsteiger, Hristo Stoichov, Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos, Chris Armas, Bob Bradley y Carlos Bocanegra, entre otros. Actualmente, es dirigido por el ex entrenador de la selección de Estados Unidos, Gregg Berhalter.

Gregg Berhalter, actual DT de Chicago Fire (Getty Images).

¿Por qué Inter Miami no puede contratar a Neymar ?

Aunque en Inter Miami tengan el deseo de contar con Neymar Júnior y juntarlo con Messi y el resto de los ex Barcelona, lo cierto es que esto es muy difícil que ocurra. Esto se debe a las restricciones en cuanto a límite salarial que tiene la MLS. Al ya contar con figuras importantes como las ya mencionadas, sumar al brasileño se hace prácticamente imposible.

Precisamente, el entrenador de las ‘Garzas’, Javier Mascherano, dio este motivo para explicar el porqué. “No podemos hablar de ‘Ney’ porque no tenemos nada. Obviamente que es un gran jugador, cualquier entrenador en el mundo lo querría. Pero las reglas de la MLS, el límite salarial… Para nosotros, en este momento es imposible”, desarrolló el argentino en una conferencia de prensa.

