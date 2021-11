En el medio de los festejos de River por el campeonato, una frase de Marcelo Gallardo generó mucha incertidumbre. El director técnico no aseguró su continuidad en el Millonario y ahora todos los hinchas están a la expectativa de lo que sucederá con el futuro del "Muñeco".

"A partir de ahora, después de haber disfrutado el día de hoy, me lo voy a replantear seriamente. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con mucha energía y ha sido mucho el desgaste de este tiempo", señaló el entrenador. "La gente piensa que podés relajarte y vivir con tranquilidad, pero yo no lo siento así. No me doy momentos a relajarme. Tengo la necesidad de replantearme eso", aseguró.

Y ahora el que tomó la palabra fue Rodolfo D'Onofrio, quien se refirió a los dichos de Gallardo. "Te digo con la verdad: ustedes escucharon las declaraciones, yo estaba dando vueltas en los festejos. Yo creo que él siempre hace un análisis, un replanteo y lo que está diciendo es que está terminando su contrato. Sus palabras tienen que ver con los estados emotivos", sostuvo en Radio La Red.

El presidente de River aclaró que esperará a la decisión final del Muñeco y no se quedará con estas declaraciones. "Lo va a pensar y tomará la decisión que mejor crea. Dijo que hay que tener energía, fuerza, voluntad y es así. En lugares como River, siete años y medio es mucho tiempo, pero también tiene un amor y un cariño de la gente de River que le dice: 'Seguí, que te acompañamos en todo'", manifestó.