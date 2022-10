La reveladora confesión de Gallardo en un evento de River: "No encontrar el éxito..."

Está claro que el 2022 de River no cumplió con las expectativas. El Millonario no logró consagrarse en ninguna de las competiciones que disputó (tiene chances en la liga, pero está lejos) y no logró convencer desde el juego. Para muchos fue el peor de los ocho años de la era de Marcelo Gallardo.

El triunfo 3 a 0 fue un alivio para todo el mundo riverplatense, sobre todo porque quedó bien parado de cara a la clasificación a la Copa Libertadores. Por eso, con las aguas un poco más tranquilas y a la espera de conocer su futuro, el Muñeco habló ante varios hinchas y fue autocrítico.

En el marco de una cena solidaria organizada por Fundación River, el entrenador tomó el micrófono mientras todos los presentes lo ovacionaban. "La enseñanza de no encontrar el éxito deseado nos deja un aprendizaje mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito. Yo aprendí mucho este año, en los errores y en las equivocaciones. Y eso me hace una persona con más deseos de aprender".

+ El futuro de Gallardo

Si bien ya se diagramó una agenda de pretemporada para 2023 y se planifica todo pensando en que va a seguir, el Muñeco aún no dio pistas sobre su futuro. "Seguramente el mes próximo vamos a definir su continuidad", declaró Jorge Brito este lunes. ¿Un año más para el Muñeco?