En el Millonario todo es alegría y algarabía. Los de Núñez cerraron un año a puro festejo tras la continuidad de Gallardo y la obtención de la Liga Profesional, como así también el Trofeo de Campeones.

Después de alcanzar a Carlos Bianchi, el Muñeco irá en búsqueda de un récord histórico del fútbol argentino. Y en los pasillos del Monumental ya se enteraron de que hay un nuevo interesado en Julián Álvarez que, como si fuese poco, estaría dispuesto a abonar la cláusula.

Julián Álvarez puso en duda su futuro

Después de obtener el campeonato ante Colón, la estrella de River no pudo confirmar si continuará en el elenco de Gallardo, y todos los hinchas pusieron el grito en el cielo.

"No sé qué pasará, ahora me voy de vacaciones a descansar. En enero se verá si arranco la pretemporada o sucede otra cosa", expresó en diálogo con TyC Sports. ¿Se quedará o no?

¿Qué pasará con el futuro de Germán Lux?

Luego de que los futbolistas de River celebraran el título, fue Franco Armani quien se refirió al futuro de Germán Lux, quien se marchará del Millonario porque no renovará el contrato.

"Se comenta que él se va a retirar. Pero él va a seguir en actividad... va a buscar otras opciones", declaró el arquero del Millo en los micrófonos de ESPN. A sus 39 años, Lux quiere retirarse dentro de una cancha, por lo que buscará un nuevo equipo.

Desde Europa siguen buscando a Julián Álvarez

El delantero del Millonario es la gran sensación del mercado y todos los gigantes europeos lo quieren tener. Ya fue buscado por Barcelona, Real Madrid, Milan, Juventus y Fiorentina.

A pesar de que también apareció en el radar del Inter de Milán, como así también en Manchester United y Manchester City, el equipo que ahora pretende a Julián Álvarez es West Ham. ¿Qué sucederá con la estrella de River?

Gallardo va por una marca histórica

Con la obtención del Trofeo de Campeones, Marcelo Daniel Gallardo alcanzó los 15 títulos desde que se convirtió en director técnico y quedó a uno de Helenio Herrera, quien es el máximo ganador entre sus colegas.

Ahora, Gallardo buscará alcanzarlo y así quedar como el entrenador argentino en actividad con mayor cantidad de vueltas olímpicas.