Uno de los refuerzos que perdió terreno en el último tiempo quiere quedarse a pelearla y ganarse la confianza del Muñeco. "No escuches ofertas", le dijo al representante.

Llegó en 2021, Gallardo no lo usa, pero pidió quedarse en River: "Yo quiero triunfar”

Mientras River sigue dulce y se acerca cada vez más a la consagración en la Liga Profesional, hay un grupo de futbolistas que no la está pasando tan bien por falta de continuidad. A esta altura, Marcelo Gallardo ya encontró el equipo y todo indica que terminarán jugando los mismos hasta que termine el año.

La gran realidad es que a los últimos refuerzos del Millonario les costó mucho la adaptación, a tal punto de haber quedado relegados. El Muñeco hizo jugar a algunos en Reserva, pero la historia en Primera está complicada. Uno de ellos, lejos de buscar una salida, le dio una orden a su representante: "No escuches ofertas".

Se trata de Alex Vigo, el lateral derecho que llegó desde Colón a principio de año. El marcador de punta tuvo sus posibilidades pero no terminó de convencer del todo, lo que llevó a Gallardo a poner a Milton Casco y Robert Rojas por sobre él en el primer equipo.

Gustavo Ghezzi, representante del jugador, reveló en Como te va que recibió un pedido claro de su parte: “El otro día que hablamos, Alex me dijo 'no escuches a nadie, no escuches ofertas, yo quiero triunfar en River'". Sin lugar a dudas, una actitud destacable y poco común en nuestro fútbol. ¿Logrará revertir la situación?