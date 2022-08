El delantero de River recibió un particular grito de un simpatizante. Se lo tomó con gracia.

Lo más rescatable del empate ante Tigre para River es que Pablo Solari sigue en un gran nivel. El joven volvió a tener un importante aporte goleador que sirvió para abrir la cuenta en Victoria y sigue dejando buenas sensaciones.

Más allá de lo que demostró dentro del campo de juego, el delantero se hizo viral en las redes por algo que sucedió de la linea de cal para afuera. Cuando abandonaba la cancha, un grupo de simpatizantes del Matador le pegó un grito, ¡pero le erró feo!

"Me gritaron de todo. Me dijeron 'chileno sin mundial'. No sé, como vengo de Colo-Colo se piensan que soy chileno", soltó entre risas el futbolista del Millonario. Su reciente arribo desde el fútbol del país vecino hizo equivocar a más de uno...

+ El probable XI de River para enfrentar a Defensa

Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Díaz (o Pinola), Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Agustín Palavecino, Quintero (o Aliendro), Nicolás De la Cruz; y Miguel Borja.