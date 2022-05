A pesar de que River cayó ante Tigre en la Copa LPF y quedó eliminado, el equipo comandado por Marcelo Gallardo está con la cabeza enfocada en el próximo duelo correspondiente a la Libertadores, donde recibirá a Colo-Colo.

Si hay algo que viene padeciendo el plantel del Millonario son las constantes ausencias, que se produjeron por varios motivos, donde las lesiones fueron las que ganaron las postas. Y después de que recuperaran a Jonatan Maidana, como así también a Javier Pinola y David Martínez, el DT espera por otras figuras.

Juan Fernando Quintero no pudo ni siquiera integrar la nómina de convocados ante el Matador, algo que también sucedió con Matías Suárez. Y ahora, Gallardo espera por el retorno, al menos, del cafetero. Pero, ¿cuándo volverá? Según indicó La Página Millonaria, el 10 podría reaparecer frente a Colo-Colo, el próximo jueves 19 de mayo.

El ex enganche de Porto sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, por lo que su recuperación fue muy lenta. Claro, en River no querían que se resintiera una vez que estuviese en condiciones de volver a jugar, por lo que no lo apuraron. En cuanto al cordobés, recién podría reaparecer en último encuentro de la fase de grupos de la Libertadores.

Si todo sale bien, y no se produce ningún tipo de dolor, Suárez podrá jugar frente a Alianza Lima, en el Monumental, el próximo miércoles 25 de mayo. Solo dependerá de cómo transite los días venideros, ya que su molestia en la rodilla lo tiene a maltraer.