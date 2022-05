River sufrió una durísima derrota a manos de Tigre y se quedó afuera de la Copa de la Liga Profesional en cuartos de final. El conjunto que comanda Marcelo Gallardo mostró una de sus peores versiones del año, sobre todo en el primer tiempo, y todos los protagonistas no ocultaron la autocrítica en sus declaraciones post-partido.

"No creo que Tigre nos haya superado, pero estuvo bien y jugó un muy buen primer tiempo. Nosotros no lo hicimos, pero mejoramos en el segundo. No encontrábamos los caminos con claridad, no estábamos lúcidos para ver las posibilidades y en el complemento cambiamos para seguir intentando", expresó el Muñeco en conferencia de prensa.

Una de las falencias del Millonario estuvo en el aspecto creativo. River no tuvo la capacidad de romper las líneas en espacios cortos que impuso el Matador, algo que suele hacer -y muy bien- Juan Fernando Quintero a través de sus pases venenosos. El colombiano está ausente desde hace casi un mes por un desgarro y sus propios compañeros lamentan no poder contar con él.

"Jugar con Juanfer es algo muy lindo, por la clase de jugador que es y lo que significa en este club. Lo extrañamos mucho y espero que se recupere pronto", manifestó Esequiel Barco a pocos minutos del comienzo del partido contra Tigre, en una especie de "presagio" sobre la falta de creatividad que se notó ayer en el Monumental. De no mediar inconvenientes, el cafetero estará de regreso por CONMEBOL Libertadores.