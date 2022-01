El mercado de pases en River se puso en marcha hace varios días y este martes podría oficializarse el primer refuerzo: Tomás Pochettino aguarda los resultados de la revisión médica que se hizo hoy por la mañana para firmar su contrato y sumarse a la pretemporada que comenzará el próximo lunes en San Martín de los Andes. Además, Emanuel Mammana y Leandro González Pirez serían los siguientes en arribar, a la espera de lo que suceda con Juanfer Quintero desde China.

Marcelo Gallardo ya tiene en la cabeza el equipo que quiere dirigir a partir del primer semestre del 2022, pero deberá tener en cuenta las posibles bajas que podría sufrir su nómina en las próximas semanas. La salida más riesgosa para el Millonario es la de Julián Álvarez, ya que su representante estará en Europa manteniendo reuniones con clubes interesados en pagar su cláusula como Manchester United, Milan, Real Madrid, entre otros. Por este motivo, la Secretaría Técnica ya tendría en carpeta algunos delanteros en caso de que el "Araña" se marche.

Si bien no hubo contacto con ninguno, uno de los apuntados sería el Brian Ocampo. El atacante quedó libre el pasado 1 de enero de Nacional y tiene el pase en su poder para negociar con cualquier club. En medio de sus vacaciones, el uruguayo se tomó una foto con una seguidora y la misma se hizo viral en redes sociales. ¿Por qué? Ocampo posó con la camiseta de River mientras se encontraba descansando en la playa junto a su familia. No es la primera vez que esto sucede: el jugador lleva el escudo del Millo en su termo y también se ha fotografiado con la casaca de Quintero hace no mucho tiempo. Un hincha de pura cepa.

El futbolista charrúa tiene varios interesados en fila para poder hacerse de sus servicios para la temporada que está por arrancar y el candidato más firme a llevárselo es el América, ya que desde México reportan negociaciones avanzadas para la contratación. Si bien el uruguayo está libre, su intención es poder dejarle dinero a Nacional una vez se concrete la llegada a un nuevo equipo y las "Águilas" pican en punta para ello. No obstante, su fanatismo por River podría pesar en caso de que Gallardo levante el teléfono como lo hace con cada uno de los jugadores que quiere en Núñez. ¿Se dará en estos días?