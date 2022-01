Con Marcelo Gallardo a la cabeza, el plantel profesional de River ya comenzó con el segundo tramo de la pretemporada tras haber regresado de San Martín de los Andes. Los trabajos en Ezeiza ya cuentan con la participación activa de los tres primeros refuerzos y la novedad fue la aparición de Juanfer Quintero, quien se entrena diferenciado tras el pequeño esguince que sufrió en su rodilla cuando enfrentó a Honduras con Colombia.

A dos semanas de haber reiniciado los entrenamientos, el Millonario es uno de los pocos equipos de la Liga que aún no había disputado ni un solo minuto de partidos amistosos. Los planes fallidos de Estados Unidos y Uruguay le quitaron rodaje a un plantel que sigue en desarrollo y los hinchas están deseosos de ver jugar a las incorporaciones. El primer paso fue ante Independiente, con derrota por 2 a 1.

La buena noticia para River es que ya se han confirmado cuatro compromisos más antes de que comience la temporada oficial. El primero de ellos se confirmó hace algunas horas y será ante Platense en el predio que posee la institución en Ezeiza, a llevarse a cabo el próximo 26 de enero a puertas cerradas y sin transmisión de TV.

La aparición de La Banda ante el público sería el sábado 29 de enero, cuando el equipo del Muñeco se enfrente a Platense en el Estadio Monumental y con la posibilidad de que los socios puedan asistir. Además, se espera que el duelo sea televisado para los hinchas que no puedan decir presente en el Antonio Vespucio Liberti.

El siguiente cotejo tendrá la misma modalidad que contra Atlanta: será en el River Camp y sin público contra Tristán Suárez, el miércoles 2 de febrero. Por último, para cerrar la tanda de amistosos, River se medirá con Vélez Sarsfield en El Monumental el próximo 5 de febrero y también hay grandes chances de la asistencia de socios.

Una vez finalizada la etapa preparativa, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo estará listo para hacer su debut en la Copa de la Liga Profesional. El debut del Millo será en Santa Fe contra Unión, el próximo sábado 12 de febrero. Luego, su primera aparición oficial en Núñez será contra Patronato en una segunda jornada que se disputará entre semana, el miércoles 16 de febrero a las 21.30 horas.

Agenda completa de los amistosos de River

26/01 vs. Atlanta / River Camp (a puertas cerradas) - 09:30 horas

29/01 vs. Platense / Estadio Monumental (a puertas cerradas) - 20:00 horas

02/02 vs. Tristán Suárez / En Ezeiza (a puertas cerradas) - 09:30 horas

05/02 vs. Vélez Sarsfield / Estadio Monumental (con público y TV) - 20:00 horas