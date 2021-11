El Mundo River se puso en suspenso durante el pasado viernes porque Marcelo Gallardo habló respeto a su futuro en el club y, lejos de despejar dudas, avisó que lo definirá una vez que el torneo local finalice, muestra clara que la cabeza del DT Millonario está puesta en el objetivo de salir campeón de la liga argentina por primera vez en su gestión como entrenador.

Al margen de esta incertidumbre que planteó el Muñeco, la cual no se sabrá con claridad hasta mediados de diciembre como plazo máximo, comenzaron los rumores de su posible arribo a la Selección Uruguaya tras la destitución del histórico Óscar Washington Tabárez. Por más descabellado que parezca, no resultaría nada ilógico que al actual DT de River le interese ser el seleccionador de la Celeste una vez que expire su contrato con el equipo de Núñez, por lo que los hinchas millonarios tendrán que tener los dedos cruzados de que esto no sucede. ¿Los motivos? Explicados detalladamente acá debajo.

1- Su pasado en Nacional

Gallardo terminó su carrera como jugador y la inició como entrenador en el país oriental, ambos oficios en Nacional de Montevideo. En el Bolso, jugó solamente 15 partidos en la temporada 2010/11 y automáticamente al retirarse, asumió como DT donde dirigió 39 partidos y ganó el campeonato uruguayo en la única temporada donde lo dirigió. Luego, llegó River y su continuidad quedó trunca en Nacional, pero el cariño del público uruguayo lo tiene y de sobra.

2- Prepararse para ser el DT de la Selección Argentina en un futuro

Si bien la Selección Argentina goza de un presente brillante gracias a la dirección técnica de Lionel Scaloni y su continuidad como entrenador está garantizada para el Mundial de Qatar por el excelentísimo 2021 que tuvo la Albiceleste bajo sus órdenes, el día que Gallardo anunció que le gustaría ser DT de la Selección Nacional, el mundo se paralizó. Por eso, al ser un proyecto a futuro, con lo metódico que es el Muñeco para absolutamente todo en referencia al juego, no resulta improbable que quiera una experiencia previa en un Seleccionado antes de agarrar la propia.

3- El desafío por la actualidad de Uruguay

Hay dos contextos que se le dan bien a Gallardo como entrenador. Una es la competencia internacional, y la otra son las situaciones bajo presión. La Selección Uruugaya es una convergencia de ambas facetas. Marchando séptimo en las Eliminatorias y con 4 fechas por jugarse, solo hay un punto de diferencia entre los que por ahora se meten últimos al Mundial de Qatar, pero son 5 equipos que compiten por dos puestos. Un desafío así puede seducir a cualquiera. Más si se logra la clasificación, yendo así a dirigir una Copa del Mundo.

4- Su contrato

El vínculo de Gallardo como entrenador de River expira el 31 de diciembre de este año y aún no confirmó qué hará una vez que finalice el mismo. Uno de los factores dependientes de su extensión contractual es lo que sucederá en los comicios del 4 de diciembre en el Millonario. Al terminar en esa fecha, a Gallardo podría tentarlo tener casi un mes de trabajo previo al primer partido del año que juegue Uruguay en la fecha FIFA de fines de enero.

Solo Gallardo sabe qué es lo que hará en 2022, lo cierto es que en River no deben estar tan confiados en su continuidad por el interés de la Celeste en contratarlo como seleccionador, ya que por los motivos no sería ilógico que al Muñeco le tiente ser parte de ese desafío.