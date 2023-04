El calendario de River Plate en este 2023 está extremadamente cargado. Es que el Millonario se encuentra disputando la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y la Copa Libertadores de América pero, paralelamente, también viene viendo acción en la Copa Argentina y en el Trofeo de Campeones. Una agenda absolutamente cargada.

Como consecuencia de ello, Martín Demichelis, su director técnico, debe administrar las cargas para que los jugadores no se desgasten y no sufran lesiones. Y esa rotación no se producirá este jueves como local de Gimnasia y Esgrima La Plata pero sí se llevaría a cabo el próximo domingo cuando el Millonario choque con Newell's Old Boys de Rosario.

En ese sentido, es atinado llevar a cabo un repaso por aquellos nombres propios que más minutos acumulan en River en lo que va del 2023. Un listado que, como no podía ser de otra manera, es liderado por Franco Armani, el arquero titular del Millonario y alguien que viene de ser campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

Si bien Armani no sería uno de los que descanse, sí podrían hacerlo los cuatro que lo siguen en el mencionado ranking. Hablamos de Ignacio Fernández, Enzo Díaz, Enzo Pérez y Milton Casco. De hecho, tres de ellos ya cuentan con edades avanzadas y serían reservados para que recuperen energías y se enfoquen en los próximos compromisos.

Los que más minutos suman

1- Franco Armani: 1080 minutos.

2- Ignacio Fernández: 1038 minutos.

3- Enzo Díaz: 990 minutos.

4- Enzo Pérez: 970 minutos.

5- Milton Casco: 931 minutos.