Los casos de COVID terminaron por definir el once: ¿Cómo jugaría River ante Colo-Colo?

Justo cuando River necesitaba reaccionar tras el golpe recibido en la Copa de la Liga, el COVID-19 vuelve a la escena y termina complicando el panorama con un pronóstico inicial de cinco casos positivos entre los que se encuentran tres jugadores: Franco Armani, Javier Pinola y Tomás Pochettino.

Tres bajas muy importantes para el entrenador ya que tanto el arquero como el volante venían siendo titulares mientras que Pinola es un referente y líder muy necesitado en estos momentos. Sin embargo, entre la bronca con las ausencias que se suman a Quintero, Gallardo al menos se sacó una gran duda de encima.

Intentando recuperar el buen ritmo futbolístico que perdió en los últimos duelos ante Fortaleza y Tigre, el entrenador tenía una sola duda en el once inicial: Pochettino o Santiago Simón. Una inquietud que ya no es tal debido a la baja obligatoria del volante ex Talleres y Austin FC.

De esta manera, el ingreso de Simón se suma a Bruno Zuculini al equipo titular y también al de Ezequiel Centurión en lugar de Armani. El arquero, que debutó ante Platense por la Copa de la Liga, tendrá su segunda participación vistiendo la camiseta del Millonario luego de su vuelta de Estudiantes.

Con estas tres bajas obligatorias que tendrá River, Marcelo Gallardo ya tendría todo definido y buscaría el empate que lo clasifique con: Centurión; Herrera, Díaz, Martínez, Casco; Zuculini, Fernández, Simón, De La Cruz, Barco; Álvarez.