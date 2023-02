No es un domingo más en la historia grande de River. El Monumental estrenará su máxima capacidad histórica con algo más de 83 mil espectadores presenciando el duelo de la tercera fecha del Torneo LPF entre el Millonario y Argentinos Juniors. Además, habrá homenaje a Franco Armani y los campeones del mundo que La Banda aportó en 1978 y 1986.

Sin embargo, hay que recordar que hoy habrá un partido de fútbol por los puntos y el último resultado del equipo de Martín Demichelis fue negativo: 0-2 contra Belgrano en Córdoba. Es por eso que, luego de dar algunas pistas en la conferencia de prensa, el DT definió el XI titular a pocas horas de que ruede la pelota en Núñez.

"No me gusta cambiar en la derrota", había declarado Micho en la semana. Dicho y hecho, pese a la posibilidad de incluir a Franco Alfonso o Esequiel Barco en el once, finalmente Demichelis optará por los mismos jugadores que cayeron ante el Pirata el pasado sábado en el Mario Alberto Kempes.

Los focos estarán en la defensa, ya que los errores puntuales en esa zona costaron puntos en Córdoba. Enzo Díaz volverá a hacer dupla central con Jonatan Maidana, mientras que Andrés Herrera y Milton Casco ocuparán los laterales. Arriba, José Paradela se afianza en el equipo titular y buscará seguir desarrollando su sociedad con Nacho Fernández.

Formación confirmada de River

1. Armani; 15. Herrera, 4. Maidana, 13. E. Díaz, 20. Casco; 24. Pérez; 29. Aliendro, 10. Nacho Fernández, 26. Paradela; 36. Solari y 9. Borja.