Si bien en River se vive un clima de tranquilidad y fiesta total por el momento que atraviesa el equipo, en el hincha del Millonario no estaría del todo conforme con algunos nombres en particular del plantel como, por ejemplo, los de Miguel Borja y Salomón Rondón; dos jugadores que no venían ingresando bien.

Motivo por el cual, pese a que River ganaba cómodo, el ingreso de Borja y Rondón levantó algunos murmullos en el Monumental e hicieron molestar al Colibrí, quien no festejó con su baile, pese a que el entrenador tenía un plan para cada uno de ellos dentro del partido: "Cuando nos quedamos con un hombre más quería tener más presencia dentro del área", soltó.

Pensando en liquidar la historia cuanto antes para quedarse con los tres puntos, Demichelis reveló que quería ganarlo y, como "más hambre de gol que con los dos nueve no hay", decidió tirar a la cancha al colombiano y al venezolano ya que "todos están en un altísimo nivel".

Contento por cómo se le dio el partido, Martín Demichelis sostuvo que ambos tienen la calidad suficiente y hoy fue uno pero mañana será el otro: "Me alegra que haya convertido Miguel, otro día convertirá Salomón. La competitividad nos va a seguir haciendo crecer", comentó satisfecho por lo demostrado.

¿Juega Matías Suarez ante Atlético Tucumán?

Finalmente, tratando un poco sobre todas las posibilidades que tiene a su favor, Demichelis habló de Matías Suárez y su estado físico de cara al partido con Atlético Tucumán: "Está trabajando bien y a las lesiones no hay que ponerles una fecha. Hay que evaluar la evolución diaria. Es muy prematuro hablar de si va a estar a disposición el viernes".