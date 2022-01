No es Bustos: el 9 con presente europeo que quiso Boca y que ahora pretende Gallardo

Con el arribo confirmado de Tomás Pochettino y los de Emanuel Mammana y Leandro González Pirez en el mediocampo y la defensa -mientras esperan por la llegada de Juanfer Quintero pero que está dado por hecho su vínculo- queda claro que River se movió con agilidad y rapidez en el mercado para reforzar el equipo con jugadores de mucha jerarquía de cara a los objetivos que tiene el Millonario para el 2022.





Sin embargo, no fueron todas positivas en lo que va del mercado para los de Núñez, ya que además de estos nombres, Gallardo quería sumar también a Fabricio Bustos en la defensa y a Nahuel Bustos como atacante, pero por ambos sufrió distintos rechazos en las negociaciones. El lateral de Independiente dijo que no porque quiere irse libre en junio del Rojo, mientras que el ex Talleres es considerado un jugador vital para el Girona, equipo que tiene como objetivo volver a la Primera División de España.

Ante esa negativa, y con la delantera como una posición determinante para reforzar según el entrenador de River por la inminente cantidad de bajas (Fontana se va, Girotti se iría, Álvarez es buscado desde Europa), además de la incógnita por el nivel de Matías Suárez, quien debe volver de una atípica lesión, apareció en las últimas horas un nuevo nombre que está en carpeta del Millonario y que estuvo en su momento en la de Boca.

Guido Carrillo es el hombre en cuestión, quien en el mercado de pases de junio del 2021 estuvo entre los atacantes que podrían arribar a Boca, pero que finalmente no se dio por diversos motivos, siendo uno de ellos el deseo del jugador de quedarse en Europa un tiempo más.

"Que te llame Boca te moviliza", afirmó en su momento el delantero. Actualmente en el Elche y sin mucha continuidad, el portal de noticias español sobre mercado de pases Fichajes.com vinculó al delantero surgido en Estudiantes como un posible refuerzo de River para la ofensiva. Y si bien hace solo siete meses manifestó que quiere seguir en Europa un tiempo más, ¿el llamado de Gallardo y su poca participación en España lo hará cambiar de opinión?