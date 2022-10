No es solo cansancio: revelan los 3 motivos por los que Gallardo decidió irse de River

La jornada del jueves fue muy dolorosa para el hincha de River. Marcelo Gallardo anunció su salida y fue un baldazo de agua fría para todos. Probablemente estas primeras horas serán para terminar de digerir la noticia, pero con el tiempo se querrá saber el trasfondo de esta decisión.

Metiéndonos en eso, fue el periodista Nicolás Distasio quien dio información en ESPN. "Casi que terminaron comprendiéndolo en vez de convenciéndolo", reveló sobre esa reunión que tuvo con Jorge Brito y compañía la noche previa al anuncio. Luego, profundizó en los motivos del DT.

"Me hablan de un cansancio personal, de un desgaste, porque él se impone exigencias muy altas", fue lo primero que dijo el periodista. Esta, sin lugar a dudas, es la razón más evidente y lógica de todas teniendo en cuenta lo que significan 8 años y medio de gestión. Pero hay más...

"Me cuentan que un poco molesto y preocupado por la situación que vive River con los arbitrajes y la AFA. De hecho, Brito salió a hablar hace dos semanas de esto conociendo el pensamiento del técnico", agregó Distasio como un segundo motivo del Muñeco.

"Me dicen algo que es muy importante", sumó el periodista para sacar a la luz el tercer motivo: "Que quizás él no se veía como el hombre indicado para iniciar la renovación que River necesitan. Hay 6 o 7 jugadores que el año que viene tendrían que irse, pero para él son tan importantes y le dieron tanto que no se ve con la autoridad de decirles 'hasta acá llegaron'".