A pocas horas para cierre del mercado de pases, el Millonario intentará abrochar un nuevo refuerzo de gran jerarquía. El panorama no se presenta sencillo.

No lo descartan: el último esfuerzo de River para quedarse con una estrella

Marcelo Gallardo comanda los entrenamientos previos al debut de River por la Copa de la Liga Profesional, el cual tendrá lugar este sábado 12 de febrero ante Unión de Santa Fe. Los siete refuerzos que llegaron en las últimas semanas se encuentran trabajando con total normalidad y se ilusionan con poder sumar minutos de manera oficial, dejando atrás los amistosos de pretemporada. El propio Muñeco había señalado hace pocos días que estaba conforme con el plantel con el que cuenta, pero el Millo podría dar la sorpresa sobre el cierre del mercado.

Las últimas dos piezas que pidió el DT fueron un lateral derecho y un delantero. La primera petición se cumplió: Marcelo Herrera llegó desde San Lorenzo, se hizo la revisión médica y estuvo presente en su primera práctica bajo las órdenes de Gallardo, aunque corre desde atrás pensando en el estreno de La Banda ante el Tatengue. Ahora... ¿llega un atacante?

"Salvo que pase algo de último momento que nos haga romper la cabeza de nuevo, se verá", sentenció "Napoleón" al momento de presentar a las nuevas incorporaciones para dar a entender que River se bajaba del mercado. No obstante, el jugador por el cual el Millonario podría hacer el último esfuerzo antes de poner el punto final es por Valentín Castellanos, el delantero que tanto sonó para arribar a Núñez desde que abrió el libro de pases.

La situación del argentino en el New York City FC no es sencilla: el jugador quería irse a Europa y el mercado en el Viejo Continente ya cerró sus puertas, por lo que su próximo destino seguirá estando en América. El principal interesado para hacerse de los servicios de "Taty" es el Palmeiras; el Verdao rompió el "chanchito" y ofreció alrededor de 7 millones de dólares para comprar el pase, pero Castellanos no quiere anclar su ficha al fútbol sudamericano y la opción es cada vez menos viable.

Allí irrumpió River, según informó Maximiliano Grillo en sus redes sociales. El corresponsal de La Banda en TNT Sports confirmó que el Millonario le hizo saber al New York City FC que no puede pagar lo que piden por el atacante, pero existe la posibilidad de que "Taty" arribe al conjunto de Marcelo Gallardo por la vía del préstamo, haciéndose cargo de la totalidad de su salario; sería una operación muy similar a la que se llevó a cabo por Esequiel Barco.

Para concluir con la información, Grillo agregó su pálpito a pocas horas del cierre del mercado en el fútbol argentino: "¿Que es lo que creo que pasará? Que por cuestiones de tiempos y consejos de su entorno, se quedará en el New York City y buscará salir a Europa en junio. River hizo lo que está a su alcance y espera". ¿Habrá una luz al final del tunel para el Millo?