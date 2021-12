El Sevilla de España llegó decidido a hacer una gran inversión en el defensor chileno, pero desde Núñez no tardaron en rechazar la propuesta económica.

No lo sueltan: la oferta millonaria que River rechazó por Paulo Díaz

Mientras todos los hinchas de River están en vilo por el posible retorno de Juanfer Quintero y la inminente llegada de Tomás Pochettino como primer refuerzo para 2022, la mirada se desvió de las distintas figuras del Millonario que podrían irse en el mercado de pases que está a punto de comenzar. Marcelo Gallardo volverá a contar con sus futbolistas a principios de enero para comenzar la pretemporada y aún no tiene certezas de qué grupo recibirá en un par de semanas en las instalaciones de Ezeiza.

A priori, la mayor preocupación de la nueva dirigencia de River es acerca del fuerte interés de los clubes más importantes de Europa para llevarse a Julián Álvarez. El 2021 del "Araña" causó una gran impresión del otro lado del charco y, si el delantero no renueva su contrato que vence a fines de 2022, existe el riesgo que a partir de junio próximo pueda arreglar con un club del viejo continente para irse gratis luego del Mundial de Qatar. Además del cordobés, Agustín Palavecino y Nicolás De La Cruz también fueron foco de sondeos en las últimas horas y las ofertas podrían llegar en cualquier momento.

Lo cierto es que hay muchos interesados en quitarles al Millonario los jugadores clave para la consagración del equipo del Muñeco en el tramo final del 2021. En el día de hoy se dio a conocer un jugoso ofrecimiento por parte del Sevilla para llevarse a Paulo Díaz, central inamovible para Gallardo. El conjunto español puso sobre la mesa alrededor de 9 millones de euros para hacerse de los servicios del chileno para la próxima temporada, según afirmó el medio Redgol. Sin embargo, River rápidamente deshechó la cifra abultada que ofertó Monchi y no habrá acuerdo por el momento.

Ampliando la información del portal deportivo chileno, desde Núñez no quisieron escuchar nada por Díaz debido a que los números no están ni cerca del valor de la cláusula de rescisión que fijaron con el jugador cuando se le renovó su contrato hasta diciembre de 2023. Para liberar al defensor de su vínculo, el Sevilla tendrá que pagar poco más de 22 millones de dólares y hay una diferencia muy grande con respecto a la propuesta que llegó a Núñez en estos días. En caso de ejecutar la cláusula, River no podrá hacer nada para retener al chileno en su plantel.