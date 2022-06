Pasan los días y la situación de Miguel Borja sigue sin resolverse. El jugador, que parecía tener todo resuelto para sumarse a River, no se va de Junior por la firme postura de Palmeiras de no vender su 50% del pase por el monto que ofrecieron desde Argentina. Por esta situación, el goleador no se presentó a la pretemporada en los últimos dos días.

El futbolista quiere irse a Núñez y el propio DT de Junior aseguró que no quieren "cortarle la carrera". Por eso, la ausencia del 9 en las prácticas eran para meter presión. Sin embargo, este sábado cambio la historia mientras las partes siguen sin ponerse de acuerdo.

Esta mañana, Borja tomó la decisión de presentarse en las instalaciones de su club, hacerse los exámenes médicos e iniciar con los trabajos de pretemporada. De esta manera, el ex-Gremio seguirá entrenándose en Colombia hasta que se defina su futuro.

+ La última oferta de River por Borja

Tras la primera negativa, River ofreció seis millones de dólares para quedarse con la totalidad del pase del futbolista, pero desde Brasil no dan el brazo a torcer. Desde Núñez no dan el pase caído y siguen negociando para destrabar la negociación. ¿Llegará?