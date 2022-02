La figura de un equipo de la Liga Profesional confesó que el volante lo quiso tentar mientras se enfrentaban en la cancha. "Me quiso desconcentrar", aseguró.

El mercado de pases de River fue realmente extraordinario y Marcelo Gallardo ya destacó la calidad que tiene en su plantel. Sin embargo, eso no significa que se le hayan escapado algunos objetivos. Valentín Castellanos y Fabricio Bustos son solo algunos ejemplos.

El año pasado, el Millonario fue a la carga por algunos futbolistas del medio local y hasta logró incorporar a varios. A su vez, también hubo negociaciones fallidas y una de ellas fue por una de las grandes figuras de Rosario Central: Emiliano Vecchio.

El enganche del Canalla confesó que rechazó irse a Núñez hace 6 meses: "River es un equipazo, le sobran jugadores por todos lados. No hace falta que vaya", explicó en TyC Sports y agregó: "No me quiero ir de Central, va a ser muy difícil".

Como si fuera poco, confesó que Bruno Zuculini intentó tentarlo en el último enfrentamiento entre los rosarinos y el Millonario: "Me quiso desconcentrar. En ese momento estábamos mucho mejor nosotros y me dijo 'venite un añito a jugar con nosotros'. ¡En el medio del partido! Qué personaje, eh".