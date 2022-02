River vive horas decisivas fuera del verde césped. Tras ganarle a Patronato por 4 a 1 en la Copa de la Liga Profesional, las energías en Núñez estarán 100% dedicadas a encontrar la última pieza en el gran mercado de pases que se realizó en el Millonario. Marcelo Gallardo confirmó este miércoles en conferencia de prensa que Valentín Castellanos no será jugador del club y se barajan distintas alternativas para reforzar el ataque del equipo.

Tras la negativa del New York City FC por la estrella de la MLS, debido a la falta de acuerdo por las formas de pago, la Secretaría Técnica de La Banda comenzó con los llamados para poder traer un delantero. En la danza de nombres bailaron Nahuel Bustos (Girona), Ezequiel Bullaude (Godoy Cruz), José Manuel López (Lanús) y Brian Ocampo (Nacional), pero hasta el día de hoy no se reportaron contactos formales para comenzar con las negociaciones.

Para la sorpresa del "Mundo River", este jueves se dio a conocer el ofrecimiento de Maximiliano Romero por parte de PSV Eindhoven, dueño de su ficha. El argentino, surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield, fue uno de los futbolistas acercados al Millonario para poder concretar un traspaso y los hinchas se ilusionaron, sobre todo recordando su primera etapa goleadora en el Fortín. Al jugador le queda un solo año y medio de contrato en el club neerlandés y no parecía haber grandes dificultades para llegar a un acuerdo, pero hubo respuesta desde Núñez.

A pesar de la tentadora opción para poder hacerse de un delantero antes del sábado a las 20 horas, límite del mercado de pases en la Liga Profesional, River agradeció por el ofrecimiento y lo descartó por completo, por lo que se seguirán buscando otras variantes en las próximas horas.

De todas formas, el propio Gallardo mostró su conformidad con el actual plantel y declaró en conferencia de prensa: "Si no hay alternativas, con lo que tenemos intentaremos estar bien hasta mitad de año. Hemos armado un buen plantel. No vamos a salir a las apuradas con poco tiempo a hacer locuras. Si no aparece nada importante, que sea accesible, las negociaciones suelen ser complejas, va a ser difícil".