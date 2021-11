A lo largo de los 7 años en los que Marcelo Gallardo lleva al frente de River, pasaron muchísimos futbolistas por sus manos. Algunos lograron afianzarse a sus métodos de trabajo y otros debieron marcharse porque no pudieron hacer pie.

Bajo esta última línea, una de las joyas que tiene el Millonario, que llegó este año y tuvo varias oportunidades de jugar, podría emigrar. Sin embargo, dialogó con su representante y le hizo un particular pedido.

Según el diccionario, la definición de revancha establece que es la "posibilidad de recuperar lo perdido o de ganar en un juego o competición en que se había perdido". Y allí está Alex Vigo, quien llegó este año desde Colón de Santa Fe y busca tener revancha en River.

Gallardo pidió por el lateral derecho cuando aún estaba Gonzalo Montiel, porque sabía que Cachete se iba a marchar en el corto plazo y quería que su reemplazante se pudiera adaptar al mundo riverplatense. Y como en enero, el Millonario sumará a Elías López y también a Franco Paredes, quienes regresan de sus préstamos, el Muñeco contará con tres laterales derechos naturales, además de Milton Casco, quien puede jugar en dicho sector.

Y fue el representante de Vigo quien confirmó que el santafesino de 22 años quiere tener revancha en el club de Núñez: "Alex me dijo 'no escuches a nadie, no escuches ofertas, yo quiero triunfar en River'", expresó Gustavo Ghezzi, empresario que maneja la carrera del ex Colón, en diálogo con el programa radial ¿Cómo Te Va?.