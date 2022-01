Ni en River ni en Independiente podían entender la decisión que tomó Fabricio Bustos junto a su representante hace escasos días: quedarse en el Rojo hasta junio, donde vence su contrato, por el simple hecho de irse libre al finalizar su vínculo contractual con la institución de Avellaneda.

Obviamente, en Independiente esto causó malestar porque es un jugador bien valorado en el mercado y surgido en el club que quiere irse sin dejarle dinero al equipo, por lo que no descartaban que no juegue más hasta que se vaya, por más que los dirigidos por Eduardo Domínguez tienen escacez de laterales. Sin embargo, Bustos arrancó la pretemporada con el club mientras se define su futuro.

Ante su decisión, en River habían desistido de su contratación, la cual iba a darse por medio de un traspaso por un millón y medio de dólares y la anulación de la deuda que Independiente tiene con River por aquella transacción de Alexander Barboza más el arribo a Avellaneda de Álex Vigo. Pero con la negativa del propio Bustos y de su agente, todo volvió para atrás.

Todo, hasta esta mañana que azota Argentina bajo un calor infernal. Esto se debe a que el periodista Nicolás Brusco, que cubre para ESPN la actualidad de Independiente, afirmó que la novela por el lateral cordobés aún no tiene final.

"Hablando con gente de su entorno, me dicen que la partida de Bustos a River no hay que darla como 100% caída. Habrá una charla más esta semana", exclamó el cronista, quien además añadió: "Por decisión dirigencial, no será tenido en cuenta en Independiente, aún no aparecieron ofertas desde el exterior. Por eso, intentarán reflotar lo de River esta semana". ¿Se ilusiona el Millonario?