No quedan dudas que el mercado de pases de River está siendo movilizante. Es que al margen de la enorme cantidad de nombres que danzaron desde mediados de mayo hasta la actualidad, el principal énfasis pasó por el más importante de todos: Luis Suárez. El Pistolero estuvo verdaderamente cerca de arribar, ya que él mismo confirmó que habían cerrado un preacuerdo en el cual si el Millonario pasaba a cuartos de final de la Copa Libertadores, se podría la camista de La Banda.

Pero al haber quedado eliminado ante Vélez, el delantero afirmó que no llegará debido a su interés de competir a gran escala, algo que le brindan de mejor manera en Europa que en el fútbol argentino. Y por su negativa, desde River activaron otras opciones posibles en el mercado para reforzar la delantera.

Primeramente, decidieron avanzar por Miguel Borja, por quien tenían todo acordado y solo faltaba el ok del Banco Central para poder transferir los dólares al exterior, algo que estaba siendo una traba para su arribo. Con esto ya confirmado, solo quedaban horas para que la llegada del colombiano sea un éxito, algo que terminó por acelerarse este domingo. Pero desde River no quisieron quedarse únicamente con el ex Palmeiras, sino que a poco más de 24 horas para el cierre del mercado de pases, el Millonario quiere avanzar por otro delantero más.

Uno de los nombres que estaba en carpeta era el de Matías Arezo, delantero uruguayo de solo 19 que se encuentra en el Granada de España. Sin haber tenido mucha presencia en su primera temporada allí, donde solo disputó 8 partidos, el nacido en Montevideo comenzó a sonar con fuerza en Núñez, sobre todo por sus propias palabras de mostrarse ilusionado de arribar.

Sin embargo, desde Europa bajaron el pulgar. Según pudo averiguar Bolavip, confirmaron desde el club que perdió la categoría la pasada temporada que Matías Arezo se quedará en el club. La idea de Granada es no prestarlo ni a River ni a un club de Europa. "Queremos que triunfe acá", fue la terminante frase que utilizaron para confirmar su futuro dentro del equipo de Andalucía. Una opción menos para el Millonario.