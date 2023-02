El delantero del Millonario fue titular por primera vez desde que llegó a River y, si bien tuvo algunas oportunidades, todavía no puede gritar: "Me siento muy bien, bastante contento".

Rondón admitió que no se desespera por su falta de gol y confía en él mismo: "Estoy ilusionado"

Si bien llegó a River como uno de los grandes refuerzos del mercado y en el Millonario se ilusionaron mucho con su capacidad goleadora, en los minutos que le ha tocado defender a la banda Salomón Rondón no ha logrado convertir y, hasta el momento, solo se lo puede valorar por su juego asociado más que por sus gritos.

Sin embargo, los 154 minutos que lleva el venezonalo en el Millonario sin convertir no son un martirio para él debido a que todavía tiene que seguir adaptándose: "Me siento muy bien, bastante contento. Hace mucho tiempo no jugaba de titular. Estoy contento con el resultado y el trabajo del equipo", comenzó declarando después del triunfo ante Banfield.

Con tres tiros dentro del área en donde la puntería le falló bastante, Rondón sabe que necesita volver al gol cuanto antes pero eso no lleva a desesperarlo: "Sé que el gol llegará, tengo que seguir trabajando. Poco a poco", comentó para las cámaras de TNT Sports luego de su primera titularidad con el equipo.

Además, el jugador que tiene grandes chances de volver a salir desde el arranque con Arsenal de Sarandí destacó que se siente "muy contento e ilusionado" por lo que se viene con el Millonario. Institución con la que tiene contrato hasta diciembre del 2024 con la posibilidad de estirar un año más.

Finalmente, en cuanto al rol que tuvo ante Banfield, el goleador venezolano valoró la compañía ofensiva que tiene dentro del plantel: "Mucho respeto no sólo con él, sino con Lucas también, es cuestión de ir trabajando, hacer las cosas bien". Además aseguró que esa es "la competencia sana que tiene que haber en el plantel".