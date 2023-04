River sufrió un durísimo cachetazo en la altura de La Paz tras caer por 3 a 1 contra The Strongest, en la primera jornada de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. Si bien las condiciones naturales invitaban a pensar en un panorama complejo para el Millonario, a ningún hincha le sienta bien comenzar la Copa con una caída que pudo ser aún mayor. La diferencia de gol será clave una vez termine la instancia.

Después del encuentro, Martín Demichelis hizo hincapié en la jugada que cambió el marcador del cotejo: la falta que Franco Armani le cometió a Enrique Triverio dentro del área con el juego 0-0. "Lo del penal va a quedar para mí en mi análisis interior. No voy a entrar en polémica con los árbitros, no hay retorno ni vuelta atrás. ¿Cobrable o no cobrable? Va a estar la duda", soltó el DT en conferencia de prensa.

Para dejar en claro lo que ocurrió en el Estadio Hernando Siles, CONMEBOL publicó el audio del VAR del controversial penal que se le cobró a The Strongest en la primera mitad. "Mira, el primer contacto. Es claro, es claro, penal confirmado. Vamos a ver el posible fuera de juego", le dice Soto a Valenzuela, árbitro principal. Tras corroborar la inexistencia del offside, se pitó la pena máxima.

A raíz de la difusión del audio, salió a la luz la fuerte discusión que tuvo el arquero del Millo con el juez venezolano. "¡No discuta, Armani! ¡No diga eso!", fue la primera reacción Valenzuela tras los gritos del símbolo de River, que continuó con el reclamo: "¿Por qué lo toqué, a ver? ¿Qué penal cobrás?".

Inmediatamente, el árbitro venezolano amenazó: "¡Ya ya, listo, por favor! listo! ¡Armani, Armani, están revisando! ¿Quieres que te amoneste?". Después de exponer sus puntos, el VAR apoyó la decisión del juez principal y Enrique Triverio se encargó de convertir el disparo en gol para abrir la cuenta. Una situación tensa que cambió el trámite del compromiso.