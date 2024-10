River y Atlético Mineiro darán comienzo a una de las semifinales de la Copa Libertadores este martes desde las 21.30 horas en Brasil. Los de Marcelo Gallardo irán en búsqueda de un buen resultado que les permita llegar de la mejor manera posible al duelo de vuelta, el cual será el próximo martes 29 de octubre en un Estadio Monumental que ya tiene entradas agotadas y promete ser una caldera. Pero más allá del resultado, el Millonario también quiere volver con todos sus jugadores a disposición para la revancha y hay dos que deben cuidarse de no ser amonestados.

Los dos jugadores de River que llegan al límite de tarjetas amarillas -recibieron dos desde que se limpiaron en octavos de final- son Miguel Ángel Borja y Franco Armani. Por tal motivo, el Colibrí y el Pulpo no deberían ser amonestados hoy para no perderse la revancha del próximo martes. Pero tampoco tendrían que recibir una cartulina amarilla el próximo martes en la revancha, porque de avanzar a la final del torneo más importante del continente, no podrían jugarla.

Miguel Ángel Borja. (Foto: IMAGO).

Gallardo apostaría por los tres centrales desde el arranque

Si bien todavía no está la confirmación oficial, Marcelo Gallardo mandaría desde el arranque a: Franco Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pirez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Nacho Fernández; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

De confirmarse este once, el Muñeco apostaría nuevamente por el esquema que le funcionó tan bien el pasado 21 de septiembre en la Bombonera para ganar el Superclásico por 1 a 0. Por otro lado, el volante que saldría del once inicial sería Maximiliano Meza, quien por lo general fue titular cuando estuvo en condiciones físicas.

¿Quiénes juegan la otra semifinal de la Copa Libertadores?

Si bien River y Atlético Mineiro protagonizarán la semifinal con mayor expectativa, del otro lado del cuadro habrá otro cruce que promete ser más que interesante. Botafogo y Peñarol se verán las caras para ver quien de los dos se mete en la gran final a jugarse en el Estadio Monumental de Núñez el próximo sábado 30 de noviembre. La ida será en Brasil el próximo miércoles, mientras que la revancha tendrá lugar el miércoles 30 de octubre en el Campeón del Siglo de Montevideo.

