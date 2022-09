De reciente salida con una polémica postura dirigencial con el abal de Marcelo Gallardo, un ex River criticó su partida del Millonario. Mirá...

En el último mercado de pases, de River se han ido dos estadartes del equipo titular del último tiempo tales como Julián Álvarez y Enzo Fernández. Rumbo a Europa y por una fortuna semejante a cifras cercanas a los 40 millones de euros por los pases en conjunto, al Millonario le ingresó un enorme monto de dinero por esos dos juveniles surgidos en el semillero riverplatense.

Sin embargo, no fueron las únicas salidas, ya que en las antípodas, Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser también partieron de River en el último mercado de pases, pero a diferencia de Álvarez y Fernández, estos dos futbolistas optaron por marcharse como agentes libres tras decidir declinar la renovación de sus contratos en enero, algo que en el Millonario no gustó y se tomó la postura desde la dirigencia de dejarlos apartados del grupo los últimos seis meses que tenían de vínculo, con la aprobación de Marcelo Gallardo en ello.

Ya con los pases en su poder, Angileri se marchó al Getafe de la liga española, donde le está costando la adaptación al fútbol europeo, mientras que Rollheiser arribó a Estudiantes de La Plata. Allí ya disputó 17 partidos y convirtió un gol, en un equipo donde le dieron confianza al punto de entregarle la camiseta número 10 que dejó vacante Gustavo Del Prete al partir al Pumas de México.

Desde el Pincharrata, este martes por la tarde, Rollheiser habló por primera vez de su salida de River y disparó contra el entrenador del club de Núñez. En diálogo con TyC Sports, el ex Millonario expresó: "No salí de River como me hubiese gustado, Gallardo tomó la decisión de dejarme marginado", soltó en relación a sus últimos meses en "La Banda".

Cabe destacar que la decisión se tomó desde la nueva dirigencia comandada por Jorge Brito y el "Muñeco" estuvo de acuerdo en ello. El delantero juvenil no quiso renovar y para presionar su extensión del vínculo, en River optaron por este modus operandi que aplicó para el propio Rollheiser y para Angileri. Semanas después de su salida, desde Estudiantes el atacante fue durísimo con River.