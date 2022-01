Después de varios rumores que comenzaron hace más de un mes, River logró retener a Julián Álvarez hasta julio luego de haber concretado una venta millonaria al Manchester City y, lejos de conformarse, Marcelo Gallardo quiere seguir sumando variantes en ataque para pelear en todos los frentes de este 2022. Facundo Farías es una de las opciones, pero en el radar también aparece Valentín Castellanos y los hinchas se ilusionan con su posible llegada.

El delantero que brilló en la última temporada de la Major League Soccer confesó haber sido llamado por el CT del Millo en las últimas semanas y que lo tentaron para ponerse la banda roja, pero que la situación no dependía de él al 100%. Hasta el momento, la prioridad del New York City FC es venderlo al fútbol europeo y quedan tan solo cuatro días para que cierre el mercado de pases en el Viejo Continente. De no concretar una operación antes del lunes, Castellanos tendría su futuro asegurado en América.

En medio de los rumores que vinculan al argentino con su posible llegada a River, "Taty" se pronunció en redes sociales con un curioso tuit que rápidamente se viralizó entre los fanas del Millonario. El atacante citó una vieja publicación de la cuenta @VarskySports, donde se rememoraba una divertida anécdota de Romario en su etapa en el Barcelona bajo las órdenes de Johan Cruyff, y Castellanos decidió traerla al futuro para lanzar un mensaje con polémica.

"Érase una vez cuando en el fútbol se cumplían las promesas…", escribió la figura de la MLS en su cuenta oficial de Twitter. ¿Habrá sido para la dirigencia del New York City? ¿Le prometieron salir del club para llegar a River? Son preguntas que se hicieron los hinchas de La Banda a raíz del posteo de "Taty" en redes. Como si fuera poco, los simpatizantes del Millo no dejaron pasar la oportunidad y aprovecharon para intentar convencer al futbolista de que se sume al elenco de Marcelo Gallardo. ¿Se dará?

La reacción de los hinchas al tuit de "Taty"