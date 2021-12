A pesar de que la cabeza de los hinchas del Millonario está focalizada en el partido frente a Colón, también observan lo que será el mercado de pases, tal como lo hace Gallardo. Y ahora el entrenador tendrá un nuevo refuerzo en River, pero que deberá aguardar a que se recupere de una lesión ligamentaria.

Si bien es una de las mejores promesas que tiene el elenco de Núñez, tuvo que marcharse a préstamo por la gran cantidad de futbolistas que había en su puesto. Pero ahora ya está listo (desde lo mental) para hacerse cargo del sector, aunque deberá aguardar un tiempo más por su rehabilitación.

"Estoy muy contento por la experiencia en Santiago del Estero. Vuelvo a River y por la lesión se hace cargo y me quedaré a pelearla. Me operé hace 3 meses y me quedan 3 meses más de recuperación", explicó Hernán López Muñoz, el lateral derecho de 21 años, que también es sobrino de Diego Maradona.

Además de retornar a River, en diálogo con ¿Cómo Te Va?, expresó su alegría por la renovación del Muñeco: "Me dio mucha felicidad la continuidad de Gallardo, para los jugadores y para los hinchas es muy importante y por mí que se quede a vivir. Antes de irme de River aproveché la oportunidad de Central Córdoba, Gallardo me dijo que juegue, que me destaque, me dijo muy lindas palabras".

Y como si fuera poco, López Muñoz sostuvo que Gallardo "quiere lo mejor para el jugador y busca la vuelta para explotarlo al cien". Una vez que se recupere, desde el cuerpo técnico le darán un lugar para que tenga rodaje y pueda pelear un puesto junto a Robert Rojas y Alex Vigo.