"No vengo a cortarle la carrera a nadie", fue una de las frases más resonantes de Martín Demichelis en la conferencia de prensa previa a su debut oficial como DT de River. El ex Bayern Múnich manifestó su buena voluntad para darle oportunidades a cada uno de los jugadores que integran el plantel profesional antes de hacer una evaluación final y este mercado no dejó muchas bajas en Núñez.

Varios fueron los futbolistas que volvieron de los préstamos en este verano, en su mayoría juveniles, pero ningún caso se asemeja al de Agustín Fontana. El delantero que regresó de Defensa y Justicia tras ser descartado en River hoy se está entrenando de forma diferenciada, a la espera de la resolución de su futuro, y es el propio jugador quien estaría haciendo presión para marcharse.

Aquel atacante que fue pedido de Marcelo Gallardo hace algunas temporadas no supo afianzarse con la camiseta de La Banda y tampoco parece entrar en los planes de Demichelis en este 2023. Para colmo, ningún club se acercó para hacer un ofrecimiento por el ex Banfield y su próximo destino es una incógnita.

Según informó La Página Millonaria, la intención de Fontana es alejarse del fútbol argentino y dar el salto hacia el exterior, buscando posibilidades en países limítrofes como Chile y Uruguay, además de Ecuador. Con el mercado de pases a punto de cerrarse en la Liga Profesional, son horas decisivas para conocer su futuro.