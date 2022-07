En River se viven horas de completa desilusión. El mal funcionamiento del equipo de Marcelo Gallardo, sumado al escándalo que gira en torno al VAR y el gol anulado a Matías Suárez, fueron algunos de los motivos que desembocaron en la eliminación del Millonario ante Vélez por CONMEBOL Libertadores.

Pasar de ronda era clave para el semestre de La Banda, sobre todo por los refuerzos de jerarquía que podían llegar. Luis Suárez, el máximo anhelo del Muñeco y todo Núñez, estudió la oferta que le hicieron desde Argentina con la posiblidad de competir al máximo nivel en el apartado continental y llegar bien físicamente al Mundial, pero la situación se resolvió luego del resultado del miércoles en el Monumental.

En diálogo con El País, el uruguayo confirmó que no será jugador de River. "Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", sentenció el delantero charrúa para ponerle fin a las esperanzas del Millonario.

El Pistolero destacó la actitud en Núñez para intentar su contratación y reveló que estuvo más cerca de lo que muchos pensaban. "Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteás", confesó el delantero.

Para cerrar, también hubo un palito para el Bolso mientras no cesaron los elogios para River. "Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", explicó Luis Suárez para concluir su comunicado oficial a través de una entrevista con Ovación. Se acabó la novela.