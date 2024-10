El entrenador argentino definió el once inicial para enfrentar al conjunto de San Sebastián con varias modificaciones en el equipo de Madrid.

La decisión del Cholo Simeone con Julián Álvarez y De Paul para el partido de Atletico de Madrid vs Real Sociedad

Atlético de Madrid se encuentra atravesando una campaña irregular, e incluso por debajo de las expectativas teniendo en cuenta la fuerte inversión que hicieron en el mercado de pases. Con Julián Álvarez como máximo exponente en lo que respecta a refuerzos, el Cholo Simeone no logra dar en la tecla de momento y su equipo no marcha de la mejor manera.

Luego de la goleada en contra por 4 a 0 en la Champions League ante Benfica, el DT argentino patea el tablero y, para enfrentar a la Real Sociedad por la fecha 9 de LaLiga, propuso una formación con cinco cambios en total. Entre ellos, uno de los que pagará los platos rotos es Rodrigo De Paul, quien será suplente en el partido que se disputará en San Sebastián.

RDP irá al banco por cuarta ocasión en la temporada, en una campaña en la que no se encuentra en buen nivel y su incidencia con el juego mermó, lo que le generó una lluvia de críticas entre los hinchas del Atleti. Además, Ángel Correa también perdió la titularidad respecto al último encuentro. Quien no lo hizo fue Julián Álvarez, ya que el ex Manchester City jugará desde el arranque y, por los jugadores que integran el XI, el argentino finalmente podrá ir de delantero centro, su posición natural.

Nahuel Molina también será titular en lugar de Marcos Llorente, y los cambios resepcto al último partido los completan Clement Lenglet por Reinildo, Pablo Barrios por Correa, Conor Gallagher por De Paul y Javi Galán por Samuel Lino.

La formación de Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Así las cosas, el Atleti jugará con Jan Oblak; Nahuel Molina, José María Giménez, Axel Witsel, Clement Lenglet, Javi Galán; Conor Gallagher, Koke, Pablo Barrios; Antoine Griezamann y Julián Álvarez.

Los locales, en tanto, jugarán con Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Naif Aguerd, Javier López; Takefusa Kubo, Luca Sucic, Martín Zubimendi, Sergio Gómez; Mikel Oyarzabal y Sheraldo Becker.

Los números de Julián Álvarez en Atlético Madrid

El delantero argentino de 24 años lleva disputados un total de 10 partidos, en los que completó 561 minutos en cancha, es decir, un promedio de 56 minutos por encuentro. En los mismos, anotó 2 goles, no repartió asistencias y recibió una sola tarjeta amarilla. Cabe recordar que llegó en el último mercado de pases a cambio de 70 millones de euros y que firmó contrato hasta junio del 2030.

Los números de Rodrigo De Paul en Atlético Madrid

Desde su arribo proveniente de Udinese en 2022, RDP lleva 143 partidos disputados en el equipo colchonero. Allí, anotó 11 goles y dio 17 asistencias.