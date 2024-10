Este domingo, desde las 19 horas, Platense recibirá a River por la Liga Profesional. Será un partido más que especial para Vicente Taborda, el mediocampista ofensivo que se desempeña en el Calamar, club el que regresó a préstamo desde Boca el pasado 4 de septiembre, luego de no ser tenido en cuenta por Diego Martínez.

En la antesala al partido, Vicente Taborda recordó en diálogo con Olé sus años en la pensión de Boca con Facundo Colidio, quien hoy en día se desempeña en el Millonario: “Comparti algunos años con Facundo Colidio en la pensión, pero él era más grande. Tenía una relación normal. Ahora cuando lo veo lo saludo y obviamente siempre le deseo lo mejor, porque es un buen pibe y un gran jugador”.

¿Qué siente al verlo con la camiseta de River?

“En River la está rompiendo. Sigo bastante los partidos, me gusta ver fútbol argentino y ojalá que le siga yendo así de bien. Duele un poco verlo con la camiseta de River, me hubiera gustado que juegue para nosotros, pero bueno, él eligió ese camino y está perfecto. Cada uno es libre”, afirmó Taborda.

En relación a la consulta si cambiaría camiseta con él, dijo: “Si se da si. No porque sea la de River, si no porque sea la de él. Veremos como terminan las cosas después del partido y en base a eso, cambiaremos o no. Cuando lo veías, sabías que tenía algo diferente. Por algo antes de cumplir los 18 lo venden al Inter en no sé cuánta plata. Obviamente que no es poco”.

Facundo Colidio. (Foto: IMAGO).

Taborda y su salida de Boca

Nacido en Gualeguaychú, formado en las Inferiores de Boca, Vicente Taborda hizo su estreno en la Primera del Xeneize en 2021, de cara al 2022 y parte del 2023 fue cedido a Platense. Luego regresó por pedido de Almirón e inclusive tuvo minutos en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense. Pero la llegada de Diego Martínez fue perjudicial para su carrera porque apenas disputó seis encuentros con él como entrenador. Por eso, en septiembre decidió volver a Platense, donde firmó un contrato por 18 meses.

En diálogo con TyC Sports, Taborda dijo al respecto: “Me dolió mucho irme otra vez de Boca. Me hubiera gustado tener más oportunidades. Es mi casa y estuve desde los nueve años. Pero no estaba en los planes del técnico. A veces las cosas no salen como uno quiere y hay que aceptarlo. Con mi edad, no me convenía estar sin rodaje”.

Taborda todavía es jugador de Boca y está a préstamo en Platense. (Foto: IMAGO).

Finalmente, concluyó: “Los tres o cuatro partidos que jugué en el semestre lo hice bien. Obviamente, uno no es el que decide y por eso todo terminó como terminó. Uno siempre se siente bien para jugar y eso es lo que me hizo un poco de ruido. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Lo que pasó, pasó”.