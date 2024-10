El presente de Julián Álvarez no está pasando un presente de grandes alegrías en Atlético de Madrid, no porque falta paciencia, sino por falta de rendimiento y esto se debe a que no se lo nota cómodo en la cancha. Para explicar esto, es necesario entender varios factores.

El primero es su posición. Muy pocas veces ha jugado como centrodelantero, ya ni siquiera juega por carriles centrales, como lo había utilizado Pep Guardiola en Manchester City o a veces Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Ahora, incluso queda estacionado en la banda izquierda como un extremo que tiene que hacer un desgaste importante para poder llegar al área.

En varios partidos del Atlético se vio a Julián Álvarez jugando muy lejos del área, su zona de confort. Hay preocupación incluso en los principales medios españoles de que Julián se transforme en un nuevo Joao Félix. No es menor esto, porque la ilusión que generó el portugués contrasta totalmente con su final.

A Julián se lo nota perdido sobre su posición en la cancha y su rol en el equipo mientras el Cholo Simeone no parece querer utilizarlo para lo que es: un centrodelantero o incluso un mediapunta. Pero siempre por el medio.

Aquí, si no está Alexander Sorloth como 9, está Antoine Griezmann y sino ahora aparece Giuliano, el hijo del Cholo. Ya no tiene un solo competidor, sino varios.

De momento, en España señalan lo impreciso que Álvarez ha estado en sus últimos partidos. Claro, es que el delantero argentino costó cerca de 90 millones de euros y en 10 partidos tiene apenas dos goles y ninguna asistencia. Es decir, un gol cada 219 partidos y apenas 1,5 remates por partidos, de los cuales 0,6 van al arco.

A su vez, ha bajado su intervención en el juego. De 30 pases por partido en Manchester City, ahora apenas da 12 pases. Eso también repercute claramente en su confianza.

El dato que esperanza fue publicado por Diario Marca, que recordó que Antoine Griezmann en su primera temporada en el Aleti marcó solo un gol en sus primeros 10 partidos y terminó con 25. ¿Sucederá lo mismo con Julián?