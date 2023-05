En lo que refiere a otro de los encuentros más destacados que tiene la Copa Libertadores 2023 dentro de la fecha 4 que presenta el Grupo D, lo cierto es que Sporting Cristal chocará contra River HOY, jueves 25 de mayo. El mismo tendrá sede desde el Estadio Nacional de Lima a partir de las 21:00 hora argentina con arbitraje de Cristián Garay (Chile), sumado a la transmisión EN VIVO de Fox Sports para Argentina, Star+ en Latinoamérica y FuboTV hacia Estados Unidos.

Pasando por la situación local, la realidad es que la "Máquina Celeste" viene de imponerse por la mínima diferencia contra The Strongest para cortar con las dos caídas seguidas de forma inicial. La victoria puede ser crucial para un cuadro que culminará los juegos restantes como visitante, además de que los comandados por el brasileño Tiago Nunes marchan terceros en el Apertura.

Dentro de la parte visitante, el "Millonario" sabe que el panorama no es el mejor, pero aún no bordea la peor de las situaciones pese a haber caído dos veces con una victoria. Resaltando que no perder no implicará una definición sumamente compleja, los comandados por Martín Demichelis buscan enderezar el rumbo internacional a pesar de ser el líder de la Liga Profesional.

¿Dónde VER en VIVO la transmisión de Sporting Cristal vs. River por la Copa Libertadores 2023?

Canales de televisión y vías de streaming

Sporting Cristal vs. River se podrá mirar hacia toda Argentina EN VIVO por parte de Fox Sports. Descubrí el resto de los canales para la región.

Latinoamérica : Star+

: Latinoamérica (excepto Argentina, Chile y Brasil) : ESPN

México y Centroamérica : ESPN 3

: Chile : Fox Sports 1

Brasil : Paramount+

Estados Unidos : FuboTV, beIN Sports y beIN Sports Ñ

Horario por países

Argentina: 21.00 horas

Uruguay: 21.00 horas

Brasil: 21.00 horas

Chile: 20.00 horas

Paraguay: 20.00 horas

Bolivia: 20.00 horas

Venezuela: 20.00 horas

Colombia: 19.00 horas

Ecuador: 19.00 horas

Perú: 19.00 horas

México: 18.00 horas

Estados Unidos: 17.00 horas PT y 20.00 ET

Posibles formaciones de Sporting Cristal y River

Sporting Cristal

Renato Solís; Carlos Lora, Ignacio Da Silva, Gianfranco Chávez y Nilson Loyola; Jesús Pretel, Geral Távara y Jesús Castillo; Leandro Sosa, Brenner y Joao Grimaldo. DT: Tiago Nunes.

River

Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz, Esequiel Barco o Salomón Rondón o Miguel Borja; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Sporting Cristal vs. River: Mira el MINUTO a MINUTO del partido

Así está la tabla de posiciones del Grupo D en la Copa Libertadores 2023, previo al partido entre la "Máquina Celeste" y el "Millonario"