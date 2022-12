Pese a que todos los ojos están mirando hacia Qatar durante el desarrollo del Mundial, la actividad en el fútbol argentino no cesa y el mercado de pases está dejando caer los primeros refuerzos en la Liga Profesional, a poco menos de dos meses del inicio oficial de la temporada.

Con Martín Demichelis a la cabeza como nuevo DT, River empezó a mover los hilos para armar el plantel de cara al 2023 y el entrenador ya había señalado varios nombres para intentar contrataciones. Sin embargo, la primera incorporación del Millonario tomó de sorpresa a más de uno en Núñez.

En un giro inesperado en la novela de Matías Kranevitter, finalmente el volante decidió tomarse un avión hacia territorio argentino por "cuestiones personales" y en las últimas horas parece haber arreglado su salida del fútbol mexicano para convertirse en nuevo jugador de La Banda, su segundo ciclo en el club.

Según confirma el periodista Nicolás Distasio, River "le compra el pase a Monterrey y le hace un contrato por 3 años al jugador", además de dar por hecha la operación: "Todo acordado". Es así que, en un abrir y cerrar de ojos, el Millonario contará con un futbolista por el que los hinchas vienen pidiendo su vuelta desde que se fue y Demichelis tendrá jerarquía en la mitad de la cancha.

Una vez oficializado el traspaso se conocerán las cifras de la operación, aunque el periodista Sebastian Srur adelantó que no será caro para River. De no mediar inconvenientes, la pretemporada que comenzará en las próximas semanas contará con la presencia del mediocampista tucumano y no se descartan nuevos movimientos por parte de la Secretaría Técnica para tener más incorporaciones de cara a la gira que hará La Banda por Estados Unidos a principios del año entrante.